Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Осадка десантного корабля при тушении пожара, ракета для "Морского старта" к 2023 году, поставка ЕС 300 доз вакцины от COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту. В результате пожара, начавшегося в воскресенье, пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта. Пожар уже распространился на другие отсеки корабля. С начала пожара пострадали 57 военнослужащих, в том числе 34 моряка и 23 гражданских лица.

- Трамп заявил, что в России удивились бы статистике при таком же интенсивном тестировании на COVID-19, как в США. Он пояснил, что в США "лучшая и самая интенсивная система тестирования" на коронавирус COVID-19. По его словам, именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

- Рогозин пообещал сделать ракету для "Морского старта". "Работа по ракете "Союз-5" развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году", - заявил глава "Роскосмоса" в интервью. Он сообщил, что специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и на пусковой платформе "Одиссей" и убедились в их удовлетворительном состоянии.

- Французская Sanofi близка к договоренности о поставке ЕС 300 млн доз вакцины от COVID-19. Согласование завершится "в ближайшие дни или недели", сообщил президент компании. Компания ведет переговоры и с другими странами, в том числе с США и Великобританией, по вопросам вакцины.

- Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка. Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации, считают в ведомстве. Также в апреле 2020 приняли решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка, а в день выплаты денег в закрытой для обслуживания других клиентов банка кассе с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций в иностранной валюте.

- Один человек погиб при обрушении перекрытий в многоквартирном доме Новосибирска. На втором этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади около 8 кв. м. Из-под завалов было извлечено тело погибшего мужчины 1956 года рождения.