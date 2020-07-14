Эксперт заявила, что россияне после пандемии стали выбирать более комфортный отдых

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россияне после снятия ограничений по коронавирусу стали покупать более дорогие туры на российские курорты, чем год назад, сообщила во вторник журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе; по словам эксперта, граждане сейчас хотят отдыхать "более-менее комфортно".

"Минимальные цены на отдых в России сейчас примерно на 25-30 процентов ниже, чем в прошлом году, а продаются не самые бюджетные варианты. Наибольшим спросом пользуются турпакеты в среднем и дорогом ценовых сегментах. Стоимость самых популярных туров сейчас примерно в два раза превышает бюджетный вариант, то есть это от 55 тысяч до 70-80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая питание, как правило, завтрак", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что самые бюджетные варианты отдыха на российских морских направлениях сейчас - около 24 тыс. рублей на двоих, в Хакассию - 55-59 тыс. рублей на двоих с перелетом. "Это самые бюджетные варианты отдыха на массовых направлениях с заездами с 17 по 24 июля", - уточнила эксперт.

"Вырисовывается такая картина - наши туристы, во-первых, очень хотят отдохнуть, во-вторых, они хотят отдохнуть более-менее комфортно. Повторюсь, турпакеты по минимальным ценам есть в продаже, но продаются в основном средние и дорогие", - отметила Ломидзе.

Что касается дорогого отдыха в РФ, то, по ее словам, в среднем, независимо от того, идет речь про Крым, Краснодарский край или, например, Алтай, его стоимость начинается от 70 тыс. рублей на человека в сутки. "Это VIP-отдых с индивидуальными трансферами, дорогими номерами в дорогих объектах", - добавила Ломидзе.