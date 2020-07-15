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Норвегия помогла России в ликвидации последствий аварии в Норильске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Норвежские специалисты по приглашению "Норникеля" помогли России в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске и готовы помогать и в будущем, сообщил посол королевства в России Руне Ресаланд.

"Россия и Норвегия уже давно ведут обширное сотрудничество в области охраны окружающей среды, в особенности на Севере. Сотрудничество также включает в себя готовность к защите от нефтяных загрязнений, удаление ядерных отходов/отработанного радиоактивного топлива и взаимное уведомление о происшествиях", - сказал Ресаланд в интервью "Интерфаксу".

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Он отметил, что в работах по очистке также использовалось норвежское оборудование.

По словам Ресаланда, "Норвегия дала понять, что отнесется позитивно к возможным просьбам о помощи и в дальнейшем".

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,163 тыс. тонн нефтепродуктов. Они попали на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. "Норникель" оспаривает размер вреда окружающей среде, рассчитанный ведомством, но при этом подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 15 июля 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норвегия Норникель Норильск

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