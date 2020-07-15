Хабаровчан призвали писать Фургалу письма в СИЗО

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пользователи соцсетей в знак поддержки арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который с 10 июля находится в СИЗО "Лефортово", предлагают писать письма главе региона, так как он остался практически без связи с внешним миром и, возможно, не знает, что жители края переживают за него.

"Сергей Иванович находится в СИЗО "Лефортово" без сотовой связи и интернета, даже без ТВ. Единственный способ сделать так, чтобы он знал о нашей поддержке, - писать письма", - говорится на странице одного из хабаровских пабликов в инстаграме.

В среду член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила "Интерфаксу", что обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровского края Фургал не получает свежих газет в СИЗО "Лефортово", а также писем и передач.

"Посетили вчера Фургала, он пока в карантинной камере с неработающим телевизором. Ему принесли газеты от начала месяца. Он спрашивал, говорят ли о нем, ругают ли. Переживает, что оторван от реальности", - сказала Меркачева.

Как сообщалось, с 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора края, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Самая многочисленная акция прошла в городе 11 июля, когда по центральным улицам прошли, по данным УМВД по региону, от 10 тыс. до 12 тыс. горожан.