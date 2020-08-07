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"Почта России" нашла замену арестованному замгендиректора по IT

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности замгендиректора по IT "Почты России" стал Владимир Савкин, сообщила компания. 15 июля Сергей Емельченков, занимавший эту должность, был отправлен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.

"Назначение призвано поддержать набранный темп цифрового развития компании, обеспечить работу и совершенствование IT-инфраструктуры и запуск новых проектов, целью которых является повышение качества сервиса для клиентов Почты", - сообщило предприятие.

До перехода в "Почту России" Савкин с 2018 года был IT-директором "СИБУРа". До этого занимал различные IT-должности в "Мегафоне" и "Вымпелкоме".

Почта России Владимир Савкин СИБУР Сергей Емельченков

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