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Мосгорсуд не стал менять Фургалу меру пресечения

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда, который арестовал до 9 сентября хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств и покушении на убийство.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Постановление Басманного суда Москвы от 10 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Чиновник был задержан 9 июля, перевезен в Москву и 10 июля арестован. Он находится в СИЗО "Лефортово". С 11 июля в Хабаровске проходят массовые акции избирателей в его поддержку, протестующие требуют его освободить и вернуть в Хабаровск.

Посетившая Фургала член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала, что губернатор не получает свежих газет, писем и передач, он находится без связи и не знает об акциях в его поддержку. По радио ему доступен только научная радиостанция. По ее словам, он переживает, что оторван от реальности.

Правозащитникам Фургал рассказал, что его вынуждают подать в отставку. В СИЗО на него давление не оказывается, но это происходит в другом месте, пересказала Меркачева.

По версии следствия, губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. В СК говорили, что на Фургала дали показания уже арестованные фигуранты дел об этих убийствах.

Сам Фургал все обвинения отвергает.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хроника 09 – 16 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Мосгорсуд Басманный суд Лефортово Хабаровский край СКР Ева Меркачева

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