Топливо из накренившегося во время шторма судна вылилось в Байкал

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Начата проверка по факту утечки топлива из судна в озеро Байкал вблизи поселка Хужир острова Ольхон (Иркутская область), сообщает в пятницу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Там отметили, что из-за шторма частное судно, стоявшее на причале в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в озеро.

Специалисты взяли пробы воды, ущерб из-за утечки устанавливается. Локализация и ликвидация нефтяного пятна находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

К проведению проверочных мероприятий привлечены сотрудники полиции, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС и речного регистра.