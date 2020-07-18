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На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На озере Байкал в Иркутской области ликвидируют последствия утечки топлива из поврежденного во время шторма судна.

Как сообщает в субботу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, в настоящее время загрязнение полностью локализовано. По ее данным, на месте работают сотрудники МЧС, водолазы и другие специалисты.

Уточняется, что загрязнение ликвидируют в том числе с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, которые не требуют дополнительной утилизации.

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Ранее сообщалось, что днем 16 июля из пришвартованного частного судна произошла утечка топлива в Байкал вблизи поселка Хужир острова Ольхон. По предварительным данным, во время шторма судно повредило о причал, оно сильно накренилось.

Специалистами отобраны пробы воды, ущерб устанавливается. Предварительно, в результате инцидента в озеро могло попасть порядка 100 литров топлива.

Природоохранная прокуратура и следователи организовали проверки. К проведению проверочных мероприятий привлечены сотрудники полиции, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра.

Байкал Иркутская область

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