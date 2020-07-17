Депутаты попросили Минприроды не разрешать на Байкале сброс мусора в водоемы и рубку леса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по экологии и охране окружающей среды попросил Минприроды изменить проект нового перечня видов деятельности, запрещенных на Байкальской природной территории (БПТ). Они направили в министерство соответствующее обращение, копия есть у "Интерфакса".

Депутаты считают, что опубликованный проект позволит сжигать в этой зоне отходы производства и потребления с целью обезвреживания, производить их захоронение и сбрасывать в водоемы. Также вводимые проектом нормы разрешают добычу минеральных, термальных и радоновых вод и рубку леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а в границах ее населенных пунктов - строительство, связанное с развитием туристско-рекреационных зон.

В комитете считают, что предлагаемые изменения могут негативно сказаться на экологическом состоянии Байкала и привести к необратимым последствиям. Поэтому депутаты просят скорректировать проект постановления в соответствии с законодательством.

Два дня назад Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяя сплошную вырубку леса на Байкале.