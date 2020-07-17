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Адвокат журналиста Френкеля заявил о планах полиции составить против него три протокола

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, который был травмирован на избирательном участке в Петербурге, планируют составить три административных протокола, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Ольга Карачева.

"Давид получил телеграмму от МВД, в которой его вызывают в 78-й отдел полиции для составления административных протоколов по трем статьям: 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции), 20.6.1 КоАП (несоблюдение правил поведения при угрозе ЧС, то есть нарушение режима самоизоляции) и 5.69 КоАП (вмешательство в осуществление работы избирательной комиссии)", - сказала Карачева.

Согласно законодательству, за нарушение статьи 19.3 КоАП РФ Френкелю грозит штраф до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток; за нарушение статьи 20.6.1 КоАП - штраф до 30 тыс. рублей; за нарушение статьи 5.69 КоАП - штраф до 5 тыс. рублей.

Вместе с тем решение о возбуждении уголовного дела по факту инцидента так и не принято. "Доследственная проверка продолжается, но нас почему-то не уведомляют, почему ее продлили", - отметила адвокат.

Как сообщалось, в рамках проверки следователь взяла с Френкеля объяснение и назначила экспертизу - медосмотр.

30 июня, во время голосования по поправкам в Конституцию, "Медиазона" сообщила, что на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге полицейский сломал руку журналисту Френкелю. Видео происшествия также появилось в социальных сетях.

Френкель пояснял "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показывал аккредитацию председателю комиссии. В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщение о нападении, заявив, что журналиста вывели с участка в установленном законом порядке, так как "он препятствовал работе комиссии".

У Френкеля диагностировали перелом плечевой кости, его прооперировали. Сейчас он выписан, но жалуется на боли в руке.

По факту инцидента в тот же день начали доследственную проверку, проверку полиции, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Разбирается в обстоятельствах и Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Журналист и его адвокат сообщали, что намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статьям 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и 286 УК РФ (превышение полномочий). В случае отказа они планировали обжаловать процессуальное решение.

Санкт-Петербург Давид Френкель

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