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В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Министр здравоохранения региона Александр Витько попытался убедить участников несанкционированного митинга в опасности распространения коронавируса. "Подумайте о своих пожилых родителях", - призвал он находящихся на площади активистов.

Вместе с министром был врач, который, по словам Витько, только что провел тяжелую операцию и намеревался попросить людей разойтись, чтобы они не мешали пациентам. Однако митингующие не слушали ни врача, ни министра, некоторые выкрикивали оскорбления и демонстративно снимали маски.

Это уже вторая стихийная акция за субботу. Дневная, начавшаяся в 12:00 (5:00 по Москве), продлилась пять часов. Участники митинга прошли по уже традиционному маршруту - по квадрату через центральные улицы Хабаровска и к площади имени Ленина. Шествие было многочисленным. В мэрии утверждают, что на него вышли до 10 тысяч человек - "на 30% меньше, чем в прошлые выходные".

Также в субботу прошли акции в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

Вечерний субботний митинг собрал немного людей. До приезда министра участники вели себя спокойно и мирно. На площади звучала музыка, исполнялись песни собственного сочинения о губернаторе Фургале.

Как сообщалось, 17 июля на здании городской больницы №2, которая находится рядом с площадью имени Ленина, появился баннер с призывом соблюдать тишину. Аналогичного содержания, но меньшего масштаба, плакаты растянуты по пути обычного следования колонн.

Правительство Хабаровского края и лидеры общественного мнения региона в своих аккаунтах в соцсетях и на официальных сайтах разместили призывы избегать массовых скоплений людей, чтобы не заразиться коронавирусом. Коечный фонд в Хабаровске для пациентов с COVID-19 исчерпан на 90%. Ежедневно выявляется больше ста новых зараженных.

Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в покушении на убийство бизнесмена и организации убийств еще двоих предпринимателей. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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Хабаровск
Хабаровский край Сергей Фургал

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