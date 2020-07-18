Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В очередном несанкционированном митинге в Хабаровске, который прошел в субботу, приняли участие до 10 тыс. человек, заявили в мэрии города.

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.

Как сообщалось, массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась ближе к 17:00 по местному времени (10:00 по Москве).

В ходе митинга, пикетов и шествий, прошедших при тридцатиградусной жаре в течение почти пяти часов, задержаний не было.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.