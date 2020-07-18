Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 18.07В России 759 203+0В мире 14 106 753+301 457

Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В очередном несанкционированном митинге в Хабаровске, который прошел в субботу, приняли участие до 10 тыс. человек, заявили в мэрии города.

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.

В РоссииВ Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку ФургалаВ Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку ФургалаЧитать подробнее

Как сообщалось, массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась ближе к 17:00 по местному времени (10:00 по Москве).

В ходе митинга, пикетов и шествий, прошедших при тридцатиградусной жаре в течение почти пяти часов, задержаний не было.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

9
Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал

Новости по теме

Новости

На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Пандемия коронавируса

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

В российских театрах можно будет выпить и закусить не только в буфетах

Что произошло за день: пятница, 17 июля

СПЧ попросил Минюст уточнить статус "массовых одиночных пикетов"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');