МИД Армении недоволен продажей Израилем вооружений Азербайджану

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Армения поднимет вопрос о продаже Израилем вооружения Азербайджану на двустороннем и многостороннем уровнях, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"МИД Армении очень чувствительно относится к этому вопросу и поднимает его на двустороннем уровне и международных площадках. Вопрос в том, что Израиль продает Азербайджану смертоносное вооружение, которое Азербайджан с легкостью использует против гражданских инфраструктур и населения", - сказала Нагдалян на брифинге в субботу.

По ее словам, обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля "обогатили наши фактические доказательства".

"Мы будем последовательны в данном вопросе как в двустороннем, так и многостороннем уровнях", - отметила Нагдалян.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявлял, что дорогостоящий беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Азербайджана Hermes 900 израильского производства был сбит модернизированной в Армении системой "Оса-АКМ". Кроме того, он отметил, что беспилотник израильского производства SkyStriker, принадлежащий ВС Азербайджана, оказался в распоряжении армянских военных невредимым.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В последние пару дней на армяно-азербайджанской границе наблюдается затишье.