В Степанакерте заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник азербайджанских военных сбит утром в субботу на северо-восточном направлении линии соприкосновения Вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

По данным Степанакерта, сбит беспилотник ORBITER-3.

В ведомстве отметили также, что ситуация на линии соприкосновения в целом спокойная.

Ранее в субботу пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что обстановка в зоне недавнего обострения на армяно-азербайджанской границе также остается относительно спокойной. "Вооруженные силы Азербайджана из стрелкового оружия обстреливали наши позиции в направлении сел Мовсес, Зангакатун и Хндзорут", - заявила Степанян на своей странице в фейсбуке.

Это подтвердили в Минобороны Азербайджана, отметив при этом, что за минувшие сутки было зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня с армянской стороны.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

17 июля после пяти дней столкновений на армяно-азербайджанской границе в Ереване заявили о том, что в районе конфликта сохраняется относительно спокойная ситуация. С азербайджанской стороны также заявили о стабилизации, но отметили, что на границе сохраняется напряженность.

С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.