Совладелец "Ростсельмаша" подтвердил факт нападения на дом экс-директора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин подтвердил "Интерфаксу", что на дом бывшего директора завода Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области было совершено нападение.

"Да, мне сообщили о данной ситуации. Никаких подробностей пока не знаю. Сообщили, что сестра его умерла", - сказал он.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на дом Пескова в Азовском районе Ростовской области, в ходе которого была убита его сестра.

Другой источник сообщил, что нападение на дом произошло в ночь на воскресенье, Песков был госпитализирован с травмой головы.

В пресс-службе ГУ МВД России агентству подтвердили факт нападения на дом в Азовском районе, однако не сказали, кому именно он принадлежит.