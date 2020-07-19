Совладелец "Ростсельмаша" подтвердил факт нападения на дом экс-директора
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин подтвердил "Интерфаксу", что на дом бывшего директора завода Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области было совершено нападение.
"Да, мне сообщили о данной ситуации. Никаких подробностей пока не знаю. Сообщили, что сестра его умерла", - сказал он.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на дом Пескова в Азовском районе Ростовской области, в ходе которого была убита его сестра.
Другой источник сообщил, что нападение на дом произошло в ночь на воскресенье, Песков был госпитализирован с травмой головы.
В пресс-службе ГУ МВД России агентству подтвердили факт нападения на дом в Азовском районе, однако не сказали, кому именно он принадлежит.
Юрий Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш" с 1978 года по апрель 1996 года. В начале 1980-х годов он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденами и различными премиями. Ему 83 года.
Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile.