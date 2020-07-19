Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе разбойного нападения в Азовском районе Ростовской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщает следствие, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же был найден 83-летний хозяин дома, он был госпитализирован с травмами. Дело возбуждено по статьям об убийстве (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ).

В свою очередь информированный источник рассказал агентству "Интерфакс", что речь идет именно о нападении на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова.

Ранее сообщалось, что в результате нападения сам Песков получил травму головы, а его сестра найдена мертвой. Информацию о нападении на дом Пескова "Интерфаксу" также подтвердил совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш" с 1978 года по апрель 1996 года. В начале 1980-х годов он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденами и различными премиями. Ему 83 года.

Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile.