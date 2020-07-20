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В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку в связи с исчезновением в Бурятии Ан-2, на борту которого было шесть человек. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении СК на транспорте.

По предварительным данным следствия, самолет авиакомпании "Феникс" облетал Тункинский и Окинский район республики, чтобы определить области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Он вылетел 19 июля в 20 часов 30 минут по местному времени из поселка Кырен Тункинского района и в установленное время не вышел на связь. На борту было четыре пассажира и два члена экипажа.

Пропавших искали два других самолета и вертолет, вылетавшие из Иркутска и из Бурятии, сообщили в МЧС. Пассажирами пропавшего Ан-2 были пилоты, которым предстояла обработка лесов и которые изучали район работы.

Вылет Ан-2 не был согласован в установленном порядке, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Ан-2 Бурятия Иркутская область МЧС СКР

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