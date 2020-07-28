Под Иркутском нашли обломки разбившегося год назад самолета

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Обнаруженные в Иркутской области обломки не принадлежат пропавшему неделю назад самолету Ан-2, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обнаруженные обломки не соответствуют бортовому номеру пропавшего на минувшей неделе Ан-2. Это самолет той же авиакомпании "Феникс", совершивший жесткую посадку в июне 2019 года", - сказал источник.

Эту информацию подтвердили агентству в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. Там заявили, что спасатели в ходе поисков пропавшего неделю назад в Бурятии Ан-2 вышли на место крушения другого борта, который упал летом 2019 года в Усольском районе Иркутской области.

"Мы вышли на место крушения в 2019 году самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс". Это наша зона поиска. Поиск потерявшегося неделю назад Ан-2 в Бурятии (также авиакомпании "Феникс" - ИФ) продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении в Усольском районе пропавшего неделю назад самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек. Все находившиеся на борту были пилотами аналогичных самолетов и изучали местность для сельскохозяйственной обработки полей.

О том, что Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь после вылета из Бурятии в Иркутскую область, стало известно 19 июля. СКР начал проверку в связи с исчезновением самолета. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч.3 ст. 263 УК).