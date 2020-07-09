Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Голосование по поправкам в Конституцию РФ не привело к вспышкам заболеваемости коронавирусом, в России фиксируется снижение распространения этой болезни, президент РФ Владимир Путин.

"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. Среди членов избиркомов, избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение", - сказал Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Президент добавил, что, несмотря на все предпринятые меры безопасности и соблюдение социальной дистанции, члены избирательной комиссии рисковали своим здоровьем.

Путин также заявил, что общероссийское голосование было организовано на самом высоком демократическом уровне.

"В этом году ситуация была особенной и, конечно, я внимательно смотрел за тем, как организована была работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию. В высшей степени демократически все было организовано", - заявил Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой в четверг.

Президент добавил, что, по словам наблюдателей и представителей СМИ, голосование прошло с минимальным количеством нарушений.

"Что касается демократических процедур, то это было сделано на самом высоком уровне. Я хочу вас за это поблагодарить", - сказал Путин, обращаясь к Памфиловой.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось 1 июля. За шесть дней до этого в Москве и Нижегородской области прошло электронное голосование.

3 июля Центризбирком утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию: их одобрили 77,92% проголосовавших, против были 21,27% при явке в 67,97%. Поправки к Конституции РФ вступили в силу 4 июля.