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Российские репродуктологи призвали контролировать передачу детей от суррогатных матерей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) предложила создать механизм контроля за передачей детей от суррогатных матерей родителям после ареста нескольких врачей, которые вели беременность.

Как следует из заявления ассоциации, имеющегося в распоряжение "Интерфакса", предлагается сделать так, чтобы механизм контролировал судьбу таких детей "от момента рождения до момента фактической передачи генетическим родителям, с обязательным соблюдением конституционно охраняемого права на защиту частной жизни".

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РАРЧ готова участвовать в создании и внедрении механизмов такого контроля, а также "оказывать необходимую информационную, консультационную и экспертную помощь заинтересованным сторонам на всех этапах разбирательства данного дела".

В ассоциации выражают "крайнюю обеспокоенность в связи с предъявлением обвинения в совершении особо тяжкого преступления - торговле людьми, и избранием меры пресечения в виде содержания под стражей нашим коллегам, принимавшим участие в оказании пациентам медицинской помощи с использованием программ суррогатного материнства".

РАРЧ обращает внимание, что процедура суррогатного материнства проводится в России легально для женщин, которые не могут выносить и родить ребенка. Сопровождают рождение детей от таких матерей специальные агентства, которые позволяют "обеим сторонам этого деликатного процесса найти друг друга, сохранить анонимность, скоординировать действия,зачастую неясные пациентам и суррогатным матерям".

В заявлении говорится, что "по имеющейся информации, наши коллеги в случаях, которые стали поводом для расследования, действовали в рамках действующего правового регулирования, которое не содержит прямого запрета на выполнение программ суррогатного материнства с одновременным использованием донорских женских и мужских половых клеток(донорских эмбрионов)".

В нем отмечается, что врачи не имели отношения к родившимся детям, в отличии от упоминаемых в СМИ "агентств суррогатного материнства".

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело о торговле людьми после обнаружения в квартире в Одинцове тела младенца в январе 2020 года.

В настоящее время по делу арестованы восемь человек, в том числе медработники - Тарас Ашитков, Лилии Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова, Владислав Мельников, Кирилл Анисимов, Роман Емашев и Татьяна Блинова (под домашним арестом).

В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в торговле людьми организованной группой и покушении на торговлю, повлекшем по неосторожности смерть.

Россия РАРЧ

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