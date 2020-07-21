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В Кремле прокомментировали фото Кадырова с пулеметами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя фотографии главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках, заявил, что россияне имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие.

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"В Российской Федерации есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием... Если ты владеешь оружием в соответствии с законом, и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как правоохранительные органы должны реагировать, если глава региона страны позирует с целым арсеналом оружия.

При этом Песков подчеркнул, что "здесь неважно, кто ты - рядовой гражданин, губернатор или президент".

Ранее Кадыров отреагировал на новость о том, что Госдеп США в понедельник внес его в "черный список" в связи с причастностью к нарушению прав человека. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Также он прикрепил к сообщению фото, на котором он держит в руках два пулемета. Позже Кадыров поинтересовался, за что в список внесли его жену и двух дочерей, а также предложил внести туда же и остальных его детей.

В заявлении госдепартамента США о внесении Кадырова в "черный список", распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Чечня США

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