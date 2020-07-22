В Минздраве отметили, что из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Почти половина пациентов с коронавирусом, попадающих в реанимации, погибает, а из оказывающихся на аппаратах искусственной вентиляции, умирает больше половины. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава России, профессор Сеченовского университета Сергей Авдеев.

"Летальность (пациентов с коронавирусом) на ИВЛ чрезвычайно велика. 30-50% (из тех, кто попадает) в реанимациях, а на ИВЛ – от 50 - до 80%", - сказал Авдеев на пресс-конференции в среду.

Также Авдеев рассказал, что один из применяемых препаратов при коронавирусе – гидрохлорохин - не показал свою эффективность, и скоро его исключат из рекомендаций министерства.

"Мы пока с болезнью не справились... Наверно, все еще впереди", - отметил Авдеев.

Отвечая на вопрос, была ли нехватка аппаратов ИВЛ, Авдеев сказал: "Мы не увидели жуткого дефицита ИВЛ в нашей стране - успели подготовиться, не было взрывного характера эпидемии".