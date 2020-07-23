Официальная безработица на Дальнем Востоке выросла в три раза из-за коронавируса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии на Дальнем Востоке число вставших на учет безработных увеличилось в три раза по сравнению с апрелем, заявил гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

По его словам, на учет по безработице встали около 167 000 человек.

Государство выделило гражданам увеличенное пособия по безработице - "как минимум 12,3 тысяч рублей плюс районные коэффициенты", добавил Ховрат и назвал это существенной мерой поддержки в ситуации, когда предприятия закрываются или приостанавливают работу.