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Назначен врио мэра Норильска

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Норильска (Красноярский край) по общим вопросам Николай Тимофееев назначен врио главы города после заявления об отставке предыдущего руководителя администрации города Рината Ахметчина, сообщает четверг пресс-служба мэрии.

"С 22 июля исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам. На 28 июля запланировано проведение внеочередной сессии Норильского городского совета депутатов, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке главы города Норильска Ахметчина Рината Вячеславовича по собственному желанию, а также назначении исполняющего полномочия главы города Норильска до избрания главы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что избрание мэра проводится горсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий прошлого главы города.

Ахметчин сообщил о своей отставке после критики в свой адрес со стороны краевых властей и губернатора Александра Усса в связи с организацией лечения больных коронавирусом в городе.

Ахметчин был избран мэром города в сентябре 2017 года. В июне, после аварии на норильской ТЭЦ-3, против главы Норильска возбудили уголовное дело о халатности.

Норильск Николай Тимофеев Ринат Ахметчин

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