Подельникам братьев Ананьевых запретили пользоваться интернетом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Троим из пяти задержанных фигурантов дела братьев Ананьевых о растрате денег Промсвязьбанка Басманный суд запретил пользоваться интернетом и общаться с любыми участниками уголовного дела. Об этом сообщила пресс-секретарь Ирина Морозова.

Эта мера пресечения по просьбе следствия назначена Андрею Мукину, Екатерине Багряновой и Николаю Цуканову. Всем троим предъявлено обвинение в растрате.

Днем ранее СКР сообщил о задержании пяти фигурантов дела из 11. Дмитрий и Алексей Ананьевы, бывшие совладельцы Промсвязьбанка, год назад были арестованы заочно и находятся в международном розыске.

По версии следствия, действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр из России 87,2 млрд рублей.