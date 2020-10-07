Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:17Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Подельникам братьев Ананьевых запретили пользоваться интернетом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Троим из пяти задержанных фигурантов дела братьев Ананьевых о растрате денег Промсвязьбанка Басманный суд запретил пользоваться интернетом и общаться с любыми участниками уголовного дела. Об этом сообщила пресс-секретарь Ирина Морозова.

Эта мера пресечения по просьбе следствия назначена Андрею Мукину, Екатерине Багряновой и Николаю Цуканову. Всем троим предъявлено обвинение в растрате.

Днем ранее СКР сообщил о задержании пяти фигурантов дела из 11. Дмитрий и Алексей Ананьевы, бывшие совладельцы Промсвязьбанка, год назад были арестованы заочно и находятся в международном розыске.

По версии следствия, действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр из России 87,2 млрд рублей.

СКР Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев Промсвязьбанк Андрей Мукин Николай Цуканов Екатерина Багрянова Басманный суд

Новости по теме

Новости

Более 10 поселков эвакуируют под Рязанью из-за ЧП на военном складе

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Яровая подготовила новый пакет поправок

Яровая подготовила новый пакет поправок

На горящем складе боеприпасов под Рязанью начались взрывы

Мишустин заявил о преодолении "коронавирусного" ажиотажа вокруг еды

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Экологическая катастрофа на Камчатке

Возбуждено уголовное дело об экокатастрофе на Камчатке

Возбуждено уголовное дело об экокатастрофе на Камчатке

МВД сочло анахронизмом штраф в 100 рублей за повторные нарушения ПДД

Путин счел, что упоминания РФ на дебатах США польстят россиянам

Путин счел, что упоминания РФ на дебатах США польстят россиянам

Путин не увидел у Трампа больших успехов по улучшению отношений с РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');