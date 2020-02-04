Юрфирма экс-прокурора США начала расследование в отношении братьев Ананьевых

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins начала расследование роли американских банков в предполагаемом мошенничестве бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, также расследование касается действий Ананьевых, сообщает газета "Ведомости".

Об этом изданию рассказал глава компании - бывший окружной прокурор США Бад Камминс. Юрфирма представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов ПСБ. В 2017 году они приобрели кредитные ноты компании, аффилированной с Ананьевыми. Всего было четыре выпуска нот на $170 млн и 60 млн евро.

Братья Ананьевы предположительно "соблазнили" клиентов банка обменять свои депозиты на кредитные ноты и затем "убежали с активами", использовав сложную глобальную схему, считает The Law Offices of Bud Cummins, на которую ссылается "Ведомости".

Расследование юрфирмы также должно установить, помогали ли противоправным действиям с нотами компании Ананьевых американские банки.

Ранее сообщалось, что несколько групп кредиторов по нотам уже пытались взыскать в зарубежных судах убытки с братьев Ананьевых. Тогда уточнялось, что речь идет о вложениях в бумаги, выпущенные Peters International (Cayman) Limited. Гарантом по бумагам выступали Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V. Эти гаранты контролировались братьями Ананьевыми, утверждали истцы-кредиторы. Как утверждают кредиторы, инвестировать в бумаги Peters International клиентам Промсвязьбанка предлагали сотрудники кредитной организации.

До начала санации в декабре 2017 года Промсвязьбанк принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Затем кредитная организация перешла в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), позднее Промсвязьбанк передали Росимуществу. На базе Промсвязьбанка создается кредитная организация, специализирующаяся на обслуживании гособоронзаказа и крупных госконтрактов. В то же время в банке остается и направление универсальных финансовых услуг.

Дело братьев Ананьевых

В России в отношении братьев Ананьевых возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ананьевых. Оба банкира объявлены в международный розыск.

Согласно версии следствия, в период с 12 по 14 декабря 2017 года, находясь в Москве, Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и иными неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев.

Следствие утверждает, что братья с соучастниками растратили и легализовали более 66 млрд рублей и $575 млн. Уголовное дело было возбуждено по заявлению потерпевшего - Промсвязьбанка, который сообщил в правоохранительные органы о хищении 102 млрд рублей Ананьевыми.

В банке отмечали, что "в рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации".