Летальность от коронавируса в России составила 1,62%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.

"Но нам дорога каждая жизнь, поэтому медики работают в круглосуточном режиме, спасают жизни наших граждан", - сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайского организации сотрудничества (ШОС) в пятницу.

Он отметил, что за период нерабочих дней "произошло снижение темпов еженедельного прироста (случаев коронавируса - ИФ) в 27 раз, что позволило нам стабилизировать ситуацию и избежать взрывного роста".

В понедельник, 20 июля, президент Владимир Путин заявил, что смертность в России от коронавируса составляет 1,5%. По его словам, этот показатель намного ниже, чем "в странах с хорошей и развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы".

15 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что летальность от коронавируса в России с начала распространения заболевания по май включительно составила 2,3%.

10 июля она говорила о том, что летальность за май в России от коронавируса, как основной причины смерти, составила 2,5%, но если суммировать со случаями, где он был неосновной причиной смерти, получится 4,1%.