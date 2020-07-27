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Минобороны Армении сообщило о гибели контрактника на границе с Азербайджаном

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении объявило, что в ночь на 27 июля на границе с Азербайджаном на боевой позиции был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян. Причиной его смерти ведомство назвало снайперский огонь противника.

Ранее в понедельник в Минобороны Азербайджана сообщили, что за минувшие сутки "подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз".

О потерях с азербайджанской стороны не сообщалось.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наступило затишье. 16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Минобороны Азербайджана назвало это дезинформацией и заявило о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

Армения Азербайджан Минобороны

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