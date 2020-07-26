Парад в Петербурге посетили военные атташе из более 30 стран

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военные атташе из более чем 30 государств посетили в воскресенье главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

По его данным, это военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

"Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада. Иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения парада", - рассказали в Минобороны.

В честь Дня ВМФ РФ военно-морские парады прошли во всех пунктах базирования российских флотов и флотилий.

Главный парад состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем приняли участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих.

На параде в Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что ВМФ России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие.

В Минобороны в воскресенье заявили, что завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ: подводного комплекса с беспилотными аппаратами "Посейдон" и гиперзвуковой ракеты "Циркон".