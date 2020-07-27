Роскомнадзор отстает от графика создания "суверенного Рунета"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).

"Роскомнадзором (РКН) не обеспечено в срок введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - сказано в заключении ведомства о результатах внешней проверки исполнения бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов в Роскомнадзоре.

По данным СП, за РКН федеральным проектом (ФП) "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика" закреплен результат "Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрация интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми" (создание Центра мониторинга) с финансовым обеспечением из федерального бюджета в 2019 году в размере 597 млн руб.

Для создания Центра мониторинга Роскомнадзор предоставил эту субсидию ФГУП "ГРЧЦ" ("Главный радиочастотный центр") по соглашению от 3 июня 2019 г.; из этих средств, по отчету на 31 декабря 2019, было исполнено 588 млн 850,8 тыс. рублей, сообщили в СП.

Между тем, по данным СП, в отчете РКН о ходе реализации ФП "Информационная безопасность" на 1 января 2020 года по результату "Создание Центра мониторинга" из 28 контрольных точек были не исполнены шесть, или 21%; сроки исполнения, в том числе по контрольной точке "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система введена в промышленную эксплуатацию)" были перенесены на 2020 год.

Кроме того, заявляют в СП, при выделении субсидии РКН установил нулевой показатель её результативности, что противоречит установленным правительством правилам.

Центр управления и мониторинга сетями связи, согласно "закону об устойчивом Рунете", должен принять на себя централизованное управление интернетом в случае возникновения угроз.

Средства в размере 597 млн рублей на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите Рунета от внешних угроз были предусмотрены в бюджете на 2019 год, всего на три года предполагалось потратить более 1,8 млрд рублей. Соответствующие данные содержатся в федеральном законе "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". В следующие два года расходы бюджета оценивались в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе. Вместе с тем тогда же замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что пока невозможно точно, сколько будет стоить реализация тогда ещё законопроекта о "суверенном Рунете", так как неизвестны архитектура и характеристики системы безопасности и устойчивости.

Прежний глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что Центр мониторинга будет создан уже в 2019 году и назвал это "главной задачей Роскомнадзора в сфере связи на 2019 год".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном Рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.

В рамках закона по постановлению на каждый квартал этого года были запланированы учения по устойчивости Рунета. Из-за пандемии нового коронавируса Минкомсвязью России были отменены плановые учения 20 марта и 20 июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что "проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID 19". В декабре прошлого года прошли первые учения по устойчивости интернета в РФ. По данным Минкомсвязи, "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет и единой сети электросвязи в РФ".