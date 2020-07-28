РКН заочно поспорил со Счетной палатой по поводу "суверенного Рунета"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре (РКН) опровергли вывод Счетной палаты о том, что работа по созданию информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования для "суверенного Рунета" идет с отставанием графика.

"В соответствии с национальной программой "Цифровая экономика" информационная система Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС ЦМУ ССОП) создается три года, до конца 2021", - сообщили в пресс-службе РКН во вторник в ответ на запрос "Интерфакса".

Там отметили, что "первая очередь ИС ЦМУ ССОП была создана в декабре 2019 года, проведена приемка с участием представителей государственных органов". "В настоящее время создается вторая очередь системы", - заявили в РКН.

Ранее в Счетной палате сообщили, что "Роскомнадзором не обеспечено в срок введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый закон об устойчивом/суверенном Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком.

Центр управления и мониторинга сетями связи, согласно "закону об устойчивом Рунете", должен принять на себя централизованное управление интернетом в случае возникновения угроз.