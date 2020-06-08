Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Глава Минсвязи заявил, что Рунет невозможно изолировать

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Закон о суверенном Рунете не позволит создать рубильник, чтобы отсечь российский сегмент интернета от остальной сети, заявил министр связи Максут Шадаев.

Закон об устойчивом Рунете

"Это решение должно было быть принято в самом начале (развития интернета в России). Сейчас мы уже сильно опоздали и даже технических возможностей реализовать такую схему не имеем", - сказал он Владимиру Познеру.

Его спросили, рассматривается ли опыт Китая по созданию "файервола" при работе в рамках закона об устойчивости Рунета.

По словам Шадаева, в России многие операторы связи и провайдеры имеют трансграничные переходы.

"И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно. (...) Нет, часть сервисов может деградировать на какое-то время, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного нет и не существует, и задачи по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны", - заверил он.

Именно поскольку интернет прочно вошёл в нашу жизнь, необходимо гарантировать его доступность, и закон о суверенном рунете был принят для этого, объяснил чиновник. Закон предписывает создать "такие условия, при которых исключить любые вмешательства извне, которые могут дестабилизировать работу интернета и получения тех или иных сервисов".

"В этом смысле мы, наоборот, говорим: ребята, мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована с тем, чтобы не допустить какой-то деградации, случайной или злоумышленной, тех или иных сервисов", - сказал министр.

Закон об обеспечении безопасности Рунета вступил в силу 1 нобяря 2019 года. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также он обязывает операторов связи установить оборудование, способное определять источник трафика.

В дальнейшем российские операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

При возникновении угроз работе интернета в России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление трафиком в порядке, утвержденном правительством. Виды угроз также определяет правительство.

Максут Шадаев Минсвязи

Новости по теме

Новости

Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн

Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн

BP сократит 10 тысяч рабочих мест до конца 2020 года

"Новички" добавлены в списки Конвенции о запрещении химоружия

Минюст Германии не стал комментировать задержание диджея из России

Пандемия коронавируса

Премьер Армении и члены его семьи выздоровели и приобрели иммунитет к COVID-19

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Экономический кризис

Промпроизводство в Германии в апреле упало на рекордные 17,9%

Brent подорожала до $43,2 за баррель

Пандемия коронавируса

Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу

Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');