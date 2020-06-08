Глава Минсвязи заявил, что Рунет невозможно изолировать

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Закон о суверенном Рунете не позволит создать рубильник, чтобы отсечь российский сегмент интернета от остальной сети, заявил министр связи Максут Шадаев.

"Это решение должно было быть принято в самом начале (развития интернета в России). Сейчас мы уже сильно опоздали и даже технических возможностей реализовать такую схему не имеем", - сказал он Владимиру Познеру.

Его спросили, рассматривается ли опыт Китая по созданию "файервола" при работе в рамках закона об устойчивости Рунета.

По словам Шадаева, в России многие операторы связи и провайдеры имеют трансграничные переходы.

"И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно. (...) Нет, часть сервисов может деградировать на какое-то время, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного нет и не существует, и задачи по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны", - заверил он.

Именно поскольку интернет прочно вошёл в нашу жизнь, необходимо гарантировать его доступность, и закон о суверенном рунете был принят для этого, объяснил чиновник. Закон предписывает создать "такие условия, при которых исключить любые вмешательства извне, которые могут дестабилизировать работу интернета и получения тех или иных сервисов".

"В этом смысле мы, наоборот, говорим: ребята, мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована с тем, чтобы не допустить какой-то деградации, случайной или злоумышленной, тех или иных сервисов", - сказал министр.

Закон об обеспечении безопасности Рунета вступил в силу 1 нобяря 2019 года. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также он обязывает операторов связи установить оборудование, способное определять источник трафика.

В дальнейшем российские операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

При возникновении угроз работе интернета в России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление трафиком в порядке, утвержденном правительством. Виды угроз также определяет правительство.