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Дегтярев пригрозил чиновникам отставками за срыв сроков строительства

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, деньги на которые выделяются из федерального бюджета.

"Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет - расстаемся", - сказал Дегтярев на аппаратном совещании в правительстве края в понедельник.

При этом он поручил предоставить ему список объектов, которые строятся или планируются к строительству. По словам врио главы региона, такие стройки необходимо обсуждать, в том числе, с населением.

"Весь перечень, куда мы будем и хотим тратить деньги, прошу мне предоставить в ближайшие дни, для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений (...) Люди должны понимать, где и что мы строим", - подчеркнул Дегтярев.

Как сообщалось, 20 июля Михаил Дегтярев указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Ранее глава государства отрешил от должности губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации и покушении на убийство.

Михаил Дегтярев Хабаровский край Сергей Фургал

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