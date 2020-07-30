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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
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Распространение COVID-19 вновь усилилось в нескольких странах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рекордные суточные показатели случаев заражения коронавирусом COVID-19 фиксируются в ряде стран, при этом количество диагностированных заражений в мире превысило отметку в 17 млн.

Как сообщает британская газета The Guardian, в Польше в четверг зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - в стране за сутки выявили 615 новых заболевших. По данным Минздрава страны, еще 15 инфицированных скончались. Всего в Польше диагностировано 45 тыс. заражений COVID-19, зарегистрировано более 1,7 тыс. летальных исходов.

Представитель правительства Петр Мюллер сообщил, что власти рассматривают введение карантина для прибывающих в Польшу из других стран.

Минздрав Чехии в четверг сообщил, что общее число случаев заражения в стране превысило отметку в 16 тыс. В столице Чехии Праге за сутки диагностировали 101 случай заражения - также рекордный показатель за последнее время.

По данным The Guardian, власти страны планируют усилить применение норм карантина для того, чтобы эффективнее отслеживать контакты инфицированных. Кроме того, Минздрав намерен расширить тестирование на коронавирус. На данный момент среднесуточный прирост заражений в Чехии составляет 216, что является самым высоким показателем с апреля.

Рекордный суточный показатель случаев заражения зафиксирован в Австралии - в стране за сутки выявили более 700 заражений, зафиксировано 13 случаев смерти людей с коронавирусом. Отмечается, что все эти случаи приходятся на штат Виктория.

Всего в Австралии диагностировано более 16 тыс. случаев инфицирования COVID-19, 189 заразившихся скончались.

Продолжает увеличиваться количество заражений и летальных исходов в Иране. Так, за последние сутки в стране выявили более 2,6 тыс. заболевших коронавирусом и зафиксировали 251 случай смерти. Таким образом, общее количество заражений в стране превысило отметку в 300 тыс., зарегистрировано более 16,5 тыс. летальных исходов.

Ситуация с коронавирусом ухудшается на Филиппинах. Правительственная рабочая группа по коронавирусу сообщила, что за сутки зафиксировано более 3,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что опять же является рекордным суточным показателем.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти, несмотря на рост количества случаев COVID-19, не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране. По его словам, общенациональный карантин необходимо "прежде всего избежать".

"Мы знаем, что это значит: такая мера остановила бы рост эпидемии, конечно, но это было бы катастрофой на экономическом и социальном уровне, в том числе для психологического здоровья некоторых наших сограждан", - сказал он.

В миреЧисло инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17 млнЧитать подробнее

Согласно данным сайта Worldometers, во Франции за все время эпидемии выявили 185 196 случаев коронавируса, скончались 30 238 инфицированных, выздоровели 81 311 человек. Тем временем, власти отмечают возникновение новых очагов распространения COVID-19 и рост числа зараженных среди молодежи.

На первом месте по числу заражений и летальных исходов среди всех стран мира продолжают находиться США. Там с начала пандемии выявлено более 4,5 млн инфицированных, более 153 тыс. заразившихся американцев скончались. Второе место по темпам распространения коронавируса занимает Бразилия, а третье - Индия.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 30 июля число заразившихся COVID-19 в мире превысило отметку в 17 млн, свыше 670 тыс. инфицированных скончались. При этом более 10,7 млн заболевших выздоровели.

На данный момент болеют более 5,8 млн человек.

Хроника коронавируса. Июль.

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В Сингапуре за сутки выявили 334 новых случая COVID-19
Хроника 09 января – 30 июля 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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