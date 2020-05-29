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Кадыров опроверг слухи о госпитализации и заверил, что находится на рабочем месте в Чечне

Кадыров опроверг слухи о госпитализации и заверил, что находится на рабочем месте в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров через руководителя республиканского телевидения в пятницу опроверг сообщения некоторых СМИ о своей поездке в Москву.

Директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев опубликовал в Инстаграм видео, на котором Кадыров, обращаясь к нему, говорит: "Скажи, что я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый". Кадыров добавил, что "находится на рабочем месте".

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Более недели назад появились сообщения о том, что Кадыров прибыл в Москву и госпитализирован в ЦКБ для обследования и лечения. Эти публикации продолжали появляться и после того, как глава Чечни в последние дни провёл в Грозном заседание оперативного штаба и ряд встреч.

Отмечалось, что Кадыров, предположительно, заразился коронавирусом.

Накануне некоторые СМИ сообщали, что самолёт, якобы принадлежащий главе Чечни, вновь приземлился в Москве.

Рамзан Кадыров Чечня

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