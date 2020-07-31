Wizz Air с 19 августа возобновит рейсы из Петербурга в Лондон

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Wizz Air с 19 августа планирует возобновить регулярные полеты из петербургского аэропорта "Пулково" в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково").

Перелеты из Петербурга в аэропорт "Лутон" планируется выполнять с частотой до четырех раз в неделю.

Как сообщалось, с 1 августа РФ решила возобновить рейсы в Лондон, Анкару и Стамбул, а также на остров Занзибар (Танзания). С 10 августа начнутся полеты в курортные турецкие города: Анталью, Бодрум и Даламан. На первом этапе улететь за границу можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Доли в консорциуме ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).