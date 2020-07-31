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Муниципального депутата Галямину повезли на допрос в СК

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину везут на допрос в следственный комитет после проведенного у нее обыска по уголовному делу о нарушении порядка организации митинга, сообщил адвокат Галяминой Михаил Бирюков.

"Обыск у Юлии Галяминой закончен, едем на допрос", - сказал он "Интерфаксу".

Как уточнили в штабе депутата, во время обыска у Галяминой изъяли технику.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Галямина подозревается в нарушении порядка организации митинга.

"Возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

По данным следствия, в начале июля 2020 года "Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек".

В свою очередь, Галямина назвала обвинения в ее адрес за нарушение порядка организации митинга политически мотивированным.

Галямина - российский политик, общественный деятель, журналист. Кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель Высшей школы экономики. Учредитель газеты "Наш Север".

Как сообщалось, 15 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тыс. руб. за акцию в поддержку журналиста Ильи Азара. Она была признана виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Речь идет о пикете у главка столичного МВД 29 мая в поддержку журналиста Азара, который на тот момент находился под административным арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, находящимся под стражей по обвинению в вымогательстве.

Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" – по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

Приговор активисту был отменен в 2017 году после постановления КС по его жалобе, который, в частности, указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, "мотивированной одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Кроме того, КС отметил, что реальное лишение свободы при применении указанной статьи для впервые совершившего преступление может применяться только в случае установления общественной опасности проступка и их утрате публичным мероприятием мирного характера.

Юлия Галямина

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На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

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