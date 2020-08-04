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На границе РФ и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Столкновения произошли между мигрантами и сотрудниками правоохранительных органов на границе и РФ и Казахстана.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, стычки удалось локализовать без участия ведомства.

"Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По некоторой информации, речь идёт о выходцах из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать в родные страны из-за закрытия Казахстаном границы.

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Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что граждане Узбекистана, вновь собирающиеся в Большечерниговском районе Самарской области в надежде перейти границу с Казахстаном и уехать на родину, попытались прорваться через оцепление в Оренбургскую область.

"Вчера в 9:00 утра люди ждали, что будет объявлено решение по их ситуации. Этого не произошло. Тогда они "пошли на прорыв" на территорию Оренбургской области. Силовые структуры вернули их обратно на территорию Самарской области", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, с учетом 425 человек, которые не смогли вернуться на родину поездом, и вновь прибывших граждан, сейчас в палаточном лагере и непосредственно на границе с Оренбургской областью находится 840 человек.

Самарская область Оренбургская область Казахстан

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