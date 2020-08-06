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Четверть россиян не пользуются дома компьютером

Доля тех, кто включает машину, чтобы поиграть, за десять лет сократилась с 20% до 13%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Нет дома компьютера у 22% россиян, в 2010 году таких было 47%, в 2001 году - 90%, показали опросы ВЦИОМа. 25% опрошенных сказали, что никогда дома компьютером не пользуются, десять лет назад таких было 47%.

Последний опрос прошел 26 июля среди 1600 взрослых россиян по телефону.

У 34% опрошенных дома несколько компьютеров (4% в 2010 году), одна машина - у 44% (47% десять лет назад и 8% - 19 лет назад). Вариант "затрудняюсь ответить" стабильно выбирают 2%.

Дома компьютером ежедневно пользуются 37% респондентов (+15 п.п. за 10 лет), а на работе — 36% (+20 п.п.).

По месту работы или учебы каждый день машиной пользуются 36% опрошенных (13% в 2010 году), никогда не пользуются - 46% (69% в 2010 году.

Доля тех, кто включает машину, чтобы поиграть, за десять лет сократилась с 20% до 13%. 79% респондентов сказали, что пользуются компьютером, чтобы выходить в интернет (63% в 2010 году), 48% опрошенных он нужен для работы (49%), 30% - для просмотра фильмов и слушания музыки (34%), 22% - для учебы (16%).

ВЦИОМ

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