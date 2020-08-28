Екатеринбургский "Клео Тур" объявил о прекращении работы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.

"Данное тяжелое решение является для ООО "САНВЭЙ" вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев высокого сезона, произошедшей из-за covid-19, что является беспрецедентным в мировой истории. Опыта прохождения таких шоков и кризисов нет ни у кого, меры поддержки туротрасли, предпринимаемые правительством России, и наши собственные меры, не в полной мере помогли нам преодолеть сложившийся кризис", - говорится в заявлении компании.

В "Клео Туре" не видят для туротрасли перспектив выхода из кризиса, поскольку сохраняется неопределенность с открытием границ, со второй волной коронавируса и рубль дешевеет к мировым валютам.

"Все изложенное и вынудило нас принять выше указанное решение в целях оздоровления бизнеса, во избежание накопления не обеспеченных обязательств и эффекта "снежного кома", - говорится в сообщении.

С 29 августа прекращают работу все подразделения компании. Турагентствам предлагается обращаться для получения документов на туры или перелеты непосредственно к туроператорам. Партнерам предложено аннулировать все туры с датами вылета с 29 августа. Некоторые поездки все же состоятся, "Клео Тур" предлагает уточнять данные по конкретным турам у туроператоров.

"Общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату ООО "САНВЭЙ", и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами", отмечают в компании и призывают партнеров и клиентов не принимать необдуманных решений.

По данным "Интерфакс-Спарк", ООО "Sunway" было зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2018 года, сфера деятельности - туристическое агентство. Уставный капитал составляет 40 000 рублей, среднесписочная численность сотрудников за 2019 год - 18 человек. В 2019 году выручка компании составила 26,2 млн рублей, чистый убыток - 169 000 рублей. У Tour-box выручка от продажи составила в прошлом году 6,9 млн, чистая прибыль - 417 000 рублей.

В едином федеральном реестре туроператоров компания не состоит, то есть финансовых гарантий ответственности перед туристами, из которых можно было бы выплачивать средства за несостоявшиеся туры, у него нет.

Как объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, центр бронирования - это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства.

"За счет больших объемов продаж он получает более высокие комиссии, частью которой делится с партнерами. При этом после остановки крупных центров "РоссТур" и Polar Tour в прошлые годы выяснилось, что их клиенты не подпадают под финансовые гарантии туроператоров и не получают компенсаций. А ответственность самих центров перед клиентами никак не застрахована. Ущерб для туристов в этих случаях составил миллионы рублей", - рассказала она.

По ее словам, ущерб от остановки "Клео Тур" пока трудно оценить с учетом общей тяжелой ситуации на рынке в связи с коронавирусом, но после прошлых банкротств доверие турагентств к самой форме работы центров бронирования было сильно подорвано.