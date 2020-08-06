Осужденный за госизмену 79-летний ученый вышел из колонии по УДО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин, приговоренный к семи годам за госизмену, вышел из колонии в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

5 августа Тверской областной суд окончательно разрешил освободить его условно-досрочно.

Мосгорсуд 6 сентября 2016 года дал Лапыгину срок ниже низшего предела для статьи 275 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Ученый вину не признал. Процесс был закрытым. По данным источника "Интерфакса", Лапыгину вменили госизмену в ходе сотрудничества с одной из азиатских стран.

Московский суд Твери 11 июня 2020 года разрешил освободить ученого по УДО. Это решение оспорила прокуратура. Тверской областной суд подтвердил решение суда первой инстанции.

Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом "Роскосмоса", а также работал преподавателем в МГТУ им. Баумана. Он был начальником центра исследования аэрогазодинамики.