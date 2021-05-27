Суд оставил под стражей ученого Голубкина, обвиняемого в госизмене

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест 70-летнего ученого Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене.

"Постановление Лефортовского суда в отношении Голубкина от 12 апреля 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Лефортовский суд 12 апреля отправил Голубкина под стражу на два месяца. Почти сразу после ареста ученого поместили в стационар СИЗО "Матросская тишина", поскольку у него был выявлен коронавирус.

Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене. Вину он не признал. Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", ученый обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Согласно информации Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди научных интересов Голубкина - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.