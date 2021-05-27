Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Словакия СловакияПервый периодBНачало в 16:15США США1 : 1Латвия ЛатвияПервый период

Суд оставил под стражей ученого Голубкина, обвиняемого в госизмене

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест 70-летнего ученого Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене.

"Постановление Лефортовского суда в отношении Голубкина от 12 апреля 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Лефортовский суд 12 апреля отправил Голубкина под стражу на два месяца. Почти сразу после ареста ученого поместили в стационар СИЗО "Матросская тишина", поскольку у него был выявлен коронавирус.

Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене. Вину он не признал. Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", ученый обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Согласно информации Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди научных интересов Голубкина - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

Валерий Голубкин Мосгорсуд Москва

Новости по теме

Новости

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 млн руб. за шесть правонарушений

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей

Пандемия коронавируса

Собянин предложил сделать в ресторанах Москвы свободные от COVID зоны

Собянин предложил сделать в ресторанах Москвы свободные от COVID зоны

Ночью в Москву придет гроза и принесет до трети месячной нормы осадков

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается второй день подряд

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 15%

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития
Пандемия коронавируса

В Москве от COVID полностью привились 1,3 млн человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');