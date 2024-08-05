Экс-замгендиректора "Почты России" Емельченков приговорен к 3,5 годам колонии

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве Симоновский суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима бывшего замгендиректора "Почты России" Сергея Емельченкова по делу о превышении полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кроме того, Емельченкову на два с половиной года запрещено занимать руководящие должности, "связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях".

Он признан виновным в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК).

Его взяли под стражу в зале суда.

Второго фигуранта дела - руководителя департамента управления IT-сервисами компании Андрея Синичкина - по аналогичному обвинению суд приговорил к трем годам колонии с запретом на занятие руководящих должностей в течение двух лет.

По данным "Коммерсанта", согласно фабуле дела, в период с февраля по октябрь 2018 года фигуранты внесли незаконные изменения в системы штрафных санкций для четырех компаний - подрядчиков "Почты России", в результате чего госкомпании был нанесен ущерб на сумму в 1,58 млрд рублей.

Осужденные не признали вину. Защита в суде настаивала на их оправдании.

О задержании Емельченкова стало известно в июле 2020 года. Он был помещен под домашний арест. В 2021 году его освободилипод подписку о невыезде. Сообщалось, что вины он не признавал.

Емельченков занял должность замгендиректора "Почты России" по IT в 2013 году. В августе 2022 года стал гендиректором российского разработчика решений для цифровизации промышленности ГК "Цифра".