Явка на президентских выборах в Белоруссии к 14:00 составила 65,19%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 65%, сообщил зампредседателя ЦИК республики Вадим Ипатов в ходе стрима в воскресенье.

"По состоянию на 14:00 (время совпадает с московским - ИФ) ЦИК получены и обработаны данные голосования, и они следующие: (...) всего по Республике Беларусь проголосовало 65,19% избирателей", - проинформировал он.

Так, в Брестской области к 14:00 проголосовало 63,5% избирателей, в Витебской - 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской - 65,75%, Минской - 64,21%, Могилевской - 72,57%, в Минске - 52,03%.

Ипатов также сообщил, что избирательные участки, сформированные в санаториях, больницах и воинских частях, уже завершают работу и приступают к подсчету голосов.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей.

В воскресенье к полудню проголосовали более 54% избирателей, тем самым выборы признаны состоявшимися, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.