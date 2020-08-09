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Что произошло за день: воскресенье, 9 августа

Выборы в Белоруссии и утонувшие в Волге индийцы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белоруссии прошли президентские выборы. По данным государственных экзит-полов, у Александра Лукашенко 79,7% голосов. На 18 часов основного дня голосования, явка составила 79%. ЦИК страны признался, что высокая явка оказалась неожиданной, поэтому на некоторых избирательных участках не хватало бюллетеней, их пришлось привозить с других участков. На ряде избирательных участков образовались очереди, ЦИК Белоруссии назвал скопления людей провокацией оппозиции.

- Журналисты "Дождя" задержаны в Минске. Как выяснилось, они работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации. В ближайшее время их отпустят из отделения милиции и дадут вернуться в РФ. Кроме того, в Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly.

- Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам. По словам президента Белоруссии, российский коллега направил ему подробное письмо с описанием ситуации. А все, кто думает, что у Минска и Москвы испортились отношения, ошибаются, добавил Лукашенко.

- Жители Белоруссии пожаловались на проблемы с интернетом: перебои наблюдаются в работе мессенджеров, популярных VPN-сервисов. Очевидцы сообщают, что в Минске недоступны услуги служб такси, центр города перекрыт.

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189. Скончались за последние сутки 77 больных коронавирусом, поправились за этот же отрезок времени - 3 215 пациентов.

- Четверо не умевших плавать индийцев утонули в Волге. Иностранные студенты, которые учатся в Волгограде, отдыхали на берегу реки. Когда один из них начал тонуть во время купания, товарищи попытались ему помочь, хотя сами также не умели плавать.

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