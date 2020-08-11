Минтруд разработает поправки об увеличении выплат семьям с детьми

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ начало разрабатывать поправки в законодательство об увеличении пособия на детей от трех до семи лет для малоимущих семей, сообщила во вторник газета "Известия".

По планам министерства поправки должны вступить в силу с 2021 года. Предполагается, что выплаты вырастут с 5,5 тысячи рублей в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей в месяц.

В министерстве считают, что 5,5 тысячи рублей часто недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.

При этом как именно может измениться размер выплат, в министерстве не уточнили. В начале 2020 года президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию говорил, что, если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.

По мнению опрошенных газетой экспертов, увеличение размера выплат может стать существенным подспорьем для многодетных семей, составляющих большую часть малоимущих в России.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня – в том числе за пропущенные месяцы.