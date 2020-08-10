Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка продолжают повышать оценки сбора зерна в этом году из-за рекордной урожайности в центральных и поволжских регионах. Причем, в отличие от прошлых лет, урожайность в целом по стране с ходом уборки растет, а не снижается.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, по новому прогнозу сбор зерна в этом году составит 129 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем по предыдущей оценке. Это связано с повышением прогноза по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн, до 81 млн тонн, пояснил он.

Оценки сбора ячменя и кукурузы ИКАР не изменил.

"Поводом для повышения прогноза стала рекордная урожайность в регионах центра и Поволжья, - сказал Рылько. - Причем в этом году проявилась такая особенность: если раньше с ходом уборки урожайность падала, то в этом году, наоборот, она растет. Больше половины площадей убрано, а урожайность выше, чем в начале жатвы. Такого не было в истории современной России".

По данным Минсельхоза, на 7 августа урожайность зерна составляла 34,7 ц/га (36,7 ц/га пшеницы). Месяц назад она была 32,3 ц/га, в том числе 33,3 ц/га пшеницы.

Как сообщалось, аналитический центр АО "Русагротранс" также повысил прогноз сбора зерна. Новый показатель составляет 127,5 млн тонн, что на 3,1 млн тонн выше предыдущего. Прогноз урожая пшеницы повышен на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн.