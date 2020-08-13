ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) констатирует очередное рекордное сокращение числа заключенных в колониях и следственных изоляторах (СИЗО).

"Количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, достигло рекордно минимального значения", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что впервые эта цифра стала меньше 0,5 млн человек. "Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержится 496 791 человек", - говорится в пресс-релизе.

При этом, по данным тюремного ведомства, количество осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, составило 391 614 человек, в то время как "в начале прошлого года эта цифра была не менее 463 тысяч".

"В последние годы наметилась тенденция стабильного снижения лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Связано это с широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и в целом с либерализацией уголовно-исполнительной политики", - заявили в пресс-бюро.

По данным ФСИН, за последние пять лет на треть сократилось и число тех, "кто был осужден к лишению свободы неоднократно, имеющих две, три и более судимостей".

"Положительную динамику можно отметить и в отношении впервые осужденных. За аналогичный период в исправительные колонии попали на 26% меньше граждан, нарушивших Уголовный кодекс в первый раз", - говорится в сообщении.

"По сути правонарушителей не стало меньше, просто наказания стали мягче. Количество осужденных в колониях становится меньше, но возрастает число лиц, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций (УИИ)", - сообщили в пресс-бюро.

Ранее глава профильного управления ФСИН Елена Коробкова сообщила в интервью "Интерфаксу", что доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет в России более 70% от общего числа приговоров за преступления, это результат проводимой в стране в последние годы гуманизации законодательства.