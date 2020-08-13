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В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Индии зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 - за сутки диагностировали около 67 тыс. заражений, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

Скончались за последние 24 часа 942 инфицированных. По данным Минздрава, таким образом, общее число заражений приближается в стране к отметке в 2,4 млн.

Количество летальных исходов среди инфицированных превысило 47 тыс. Как сообщают СМИ, за последние две недели среднесуточный прирост заражений в Индии составлял порядка 50 тыс.

Индия занимает третье место по выявленным случаям коронавируса в мире после США и Бразилии.

Хроника коронавируса. Август.

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В США число случаев COVID-19 превысило 5 151 369. За сутки в стране выявлено 40 522 новых заражения короновирусной болезни.11 августа. Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.11 августа. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.10 августа. В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В США число случаев COVID-19 превысило 5 151 369. За сутки в стране выявлено 40 522 новых заражения короновирусной болезни.
Хроника 09 января – 13 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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