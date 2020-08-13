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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
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В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил чуть более 5 тыс. случаев, умерли за сутки 124 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 057 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 (26,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне, 12 августа, в РФ были отмечены 5102 новых случая, еще днем ранее прирост стал самым низким с конца апреля, впервые опустившись ниже 5 тыс. (4985).

Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 907 758 случаев коронавирусной инфекции, 15 384 умерших и 716 396 выписанных (6 098 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 175 978.

Показатели прироста и смертности в столице и регионах

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 692 новых случая COVID-19 за сутки, 11 смертей и 787 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 162 новых случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 160 - в Санкт-Петербурге, 148 - в Московской области, 130 - в Нижегородской области, 125 - в Ростовской области, 121 - в Красноярском крае, 115 - в Иркутской области, по 108 новых случаев в Омской области, Ханты-Мансийском АО. По 105 - в Оренбургской области, Ставропольском крае, 102 - в Волгоградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 15 пациентов скончалось за сутки в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, по 7 летальных случаев в Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, 6 - в Новосибирской области, 5 - в Омской области, по четыре летальных исхода в Ленинградской, Оренбургской, Московской областях, Красноярском крае.

По 3 - в Дагестане, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Мурманской областях, Ставропольском, Пермском краях. По двое умерших в Коми, Рязанской, Тверской, Самарской областях, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском АО. По одному пациенту с COVID-19 не удалось спасти в Карелии, Крыму, Чувашии, Курганской, Томской, Ивановской, Смоленской, Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской областях, Приморском и Хабаровском краях и Севастополе.

Тестирование

По сообщению Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом выполнено более 31,5 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию, из них 290 тыс. - за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 233 812 человек.

Накануне, 12 августа, Роспотребнадзор на своем сайте привел статистику, согласно которой почти каждый третий (порядка 30,1%) из всех выполненных в России тестов на COVID-19 был сделан в трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. На первом месте находится Москва с 5,83 млн исследований, на втором - Санкт-Петербург с 2,03 млн, на третьем - Московская область с 1,57 млн. Четвертое место заняла Свердловская область (1,02 млн), замыкает пятерку Краснодарский край с 0,81 млн.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 13 августа 2020 годаПандемия коронавируса
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